Владельцем Московской пивоваренной компании стала структура из ОАЭ

Учредителем Московской пивоваренной компании (МПК) стала Echelon Systems Ltd из Дубая. Это может облегчить закупку зарубежных ингредиентов и оборудования, сообщает «Коммерсант» .

Также из-за смены владельца возможно упрощение процедуры выплаты дивидентов.

Данная структура была создана в конце прошлого года. Ранее акционером МПК была Echelon Systems Ltd, зарегистрированная на Кипре.

По данным реестра Dubai International Financial Centre (DIFC), акционерами новой структуры стали Premier Beverages P.B., которая владеет частью выпускающихся на МПК брендов, и HC Oasis, а также генеральный директор МПК Игорь Дементьев, член совета директоров Ольга Аверьянова, экс-руководитель компании Александр Иванчиков и Андрей Молодых, который был финдиректором МПК.

Московская пивоваренная компания запущена в 2008 году Евгением Кашпером и Александром Лифшицем, которые также создали «Пивоварни Ивана Таранова». Завод располагается в Мытищах, его мощность — 80 млн дал в год.