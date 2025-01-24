Владельца танкера «Волгонефть-239» могут признать банкротом

С соответствующим требованием выступила компания «Волга-бункер».

В июне 2022 года «Волга-бункер» продала «Волгатранснефти» 6 танкеров на сумму в 6,5 млн рублей. Суда не были оплачены в установленные сроки. Ранее арбитражный суд признал претензии «Волга-бункер» правомерными, а «Волгатранснефть» не стала это обжаловать. Иск о банкротстве компании «Волга-бункер» подала только после катастрофы в Керченском проливе.

Как пишет издание, обе компании могут оказаться подконтрольны одним и тем же лицам. Гендиректором обоих в разное время числился некий Андрей Сураев. Конечным бенефициаром обеих компаний может быть бизнесмен Игорь Шавва.

По словам экспертов, учитывая возможную аффилированность компаний, речь может идти о создании искусственной задолженности и фиктивном банкротстве, чтобы избавить «Волгатранснефть» от ответственности за крушение ее танкера в Керченском проливе.

Разлив мазута произошел 15 декабря из-за крушения двух танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе. В результате разлившееся топливо прибило к берегам Крыма и Краснодарского края. В Анапе объявлен режим ЧС.

Ранее сообщалось, что в результате крушения двух кораблей погиб один моряк. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по двум статьям, расследование находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета России.