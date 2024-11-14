сегодня в 20:20

Владелец «Т-Банка» первым в России получил тикер в одну букву на Мосбирже

Компания «ТКС Холдинг» (материнская компания «Т-Банка») первая в России получила однобуквенный тикер «Т» на Московской бирже, сообщается на сайте биржи.

«Внести изменения в параметры ценных бумаг Международной компании публичного акционерного общества „ТКС Холдинг“, включенных в раздел „Первый уровень“ Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа», — говорится в сообщении.

Компания сменит торговый код на Мосбирже с TCSG на «T» уже с 28 ноября.

В экосистему «ТКС Холдинг» входят «Т-Банк», «Т-Страхование», «Т-Инвестиции», «Т-Бизнес», «Росбанк» и другие активы.

Ранее стало известно, что индекс Мосбиржи вернулся к падению, несмотря на недавний рост на фоне победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США.