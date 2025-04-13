Великобритания отменила пошлину почти на 90 товаров

На фоне «торговой войны», которую инициировал американский президент Дональд Трамп, Великобритания приняла решение отменить пошлину на ввоз почти 90 товаров, сообщает ТАСС со ссылкой на The Daily Telegraph.

Британское правительство решило поддержать местных производителей и отменило пошлины на ввоз для 89 товаров, в число которых входят в том числе батареи для электромобилей и фруктовые соки. Пошлину не будут взимать до июля 2027 года.

Снятие пошлин на ряд товаров, в том числе на алюминиевые диски, сироп агавы, кокосовую воду и замороженные креветки, приведет к экономии около 17 млн евро (22 млн долларов) в год для компаний, считают власти Британии.

Ранее сообщалось, что 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении новых таможенных пошлин. Их доля составляла 10%. Однако позднее Трамп ввел увеличенные пошлины для ряда стран, в том числе для Китая. КНР не стала терпеть такое отношение и ввела зеркальные меры. Позднее Трамп исключил ряд товаров из-под влияния новых пошлин, после этого Китай призвал его сделать шаг шире и вернуться к нормальному диалогу.