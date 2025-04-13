Минкоммерции Китая призвало США отказаться от введения зеркальных пошлин

Пекин призвал Вашингтон отказаться от ввода зеркальных пошлин и вернуться на тропу взаимного уважения и диалога. Такое заявление сделали в министерстве коммерции Китая, пишет РИА Новости .

В Китае считают, что США уже сделали небольшой шаг в сторону исправления ошибок, когда исключили некоторые товары из-под действия «зеркальных» пошлин. Однако в Пекине считают, что Вашингтону следует сделать широкий шаг в этом направлении, чтобы страны могли установить нормальный диалог.

«Следует сказать, что это небольшой шаг США в сторону исправления своих ошибочных действий по одностороннему введению „взаимных пошлин“», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В Минкоммерции КНР подчеркнули, что, начиная со 2 апреля, как президент США Дональд Трамп ввел «зеркальные пошлины», данная мера не только не решила ни одной внутренней проблемы, а создала их еще больше. От «зеркальных пошлин» пострадало в том числе население, так как пошлины вмешались в естественный ход повседневного потребления разного рода товаров.

Ранее сообщалось, что 2 апреля Трамп подписал указ о введении «взаимных» пошлин на импорт из других стран. Базовая ставка новых пошлин составляла 10%. Начиная с 9 апреля для 57 стран мира заработали повышенные ставки, которые рассчитали исходя из торгового дефицита США. После ряда шагов в торговой войне пошлина на товары из Китая стала составлять 145%. КНР ответила зеркальными действиями и подняла пошлину на товары из США до 125%.