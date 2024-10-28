В ВТБ ставки по депозитам на полгода выросли до 22% годовых

Предельная ставка по депозиту на 6 месяцев в ВТБ теперь составляет до 22% годовых. В течение нескольких дней другие банки тоже начнут поднимать ставки на 1-1,5%, сообщает РБК со ссылкой на сообщение банковской организации.

Ставка в размере 22% в ВТБ будет только в том случае, если положить деньги на полгода. Если срок составляет 3 месяца или 1 год, то ставка окажется чуть ниже — 21%.

Также у ВТБ есть депозит «Двойная выгода», при котором открывается программа долгосрочных сбережений. Там ставка будет 28%. Деньги в этом случае кладут на период от 3 месяцев до 1 года.

Ранее Центробанк пересмотрел прогноз по инфляции. Для возвращения ее к цели в 4% потребуется больший рост ключевой ставки.