сегодня в 11:08

Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук заявил, что остановка транзита российского газа в Европу обернется для страны большими проблемами.

«Потери Украины колоссальные, и не только репутационные! Украина лишится доходов от транзита, которые составляли 800 млн долларов в год», — написал Дмитрук в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что решение о прекращении транзита российского топлива стало очередным антигосударственным решением украинского лидера Владимира Зелинского.

Дмитрук добавил, что киевские власти сделают все возможное для компенсации потерь за счет украинских потребителей, однако это изначально невозможно.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что решение киевского режима о прекращении транзита российского газа стало шоком и ударом в спину для стран Евросоюза.