В Венгрии опровергли сообщения о переплате за российский газ

Минэнерго: Венгрия не могла бы покупать газ так дешево ни у кого, кроме России

Министр энергетики Венгрии Чаба Лантош в интервью местному изданию Mandiner назвал заблуждениями высказывания о переплате Будапешта за российский газ. По его словам, покупать дешевый природный газ Венгрия может только у России, сообщает РИА Новости .

«Я хотел бы опровергнуть распространенное заблуждение о том, что правительство покупает российский газ по высокой цене. Мы не могли бы покупать природный газ по такой цене вплоть до венгерской границы ни у кого другого. Это факт», — сказал Лантош.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день отказаться от дешевого российского газа невозможно. Это связано с инфраструктурными особенностями региона и отсутствием побережья.

Министр добавил, что Будапешт работает над диверсификацией источников поставок газа. В данный момент в Венгрию поступает сжиженный природный газ (СПГ) через терминал в Хорватии, а также «голубое топливо» из Румынии.

Ранее стало известно, что Евросоюз закончил отопительный сезон с рекордным запасом газа. Газохранилища ЕС заполнены более чем на 58%.