Евросоюз закончил отопительный сезон с рекордным запасом газа

В Еврокомиссии назвали рекордными запасы газа в конце отопительного сезона

Член Европейской комиссии (ЕК) по энергетике Кадри Симсон заявила, что после завершения отопительного сезона газохранилища Европейского союза (ЕС) заполнены более чем на 58%, сообщает «Интерфакс» .

«Это самый высокий когда-либо зарегистрированный уровень в данное время года», — сказала Симсон.

Она подчеркнула, что такого результата удалось добиться благодаря успешной диверсификации энергетического снабжения, усилий граждан и бизнеса по сокращению спроса на газ, а также инвестиций в возобновляемые источники энергии.

Еврокоммисар отметила, что высокий результат говорит стабилизации рынков и возвращении цен к уровню до украинского конфликта.

Симсон добавила, что Евросоюз достиг успехов в преодолении энергетического кризиса, однако необходимо продолжать поддерживать европейских граждан и промышленность, а также «украинских друзей».

Ранее агентство Reuters сообщало, что Евросоюз заменяет трубопроводный российский газ на сжиженный природный газ (СПГ). При этом доля газа из России в Европе выросла на 15%.