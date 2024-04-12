Евросоюз закончил отопительный сезон с рекордным запасом газа
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Член Европейской комиссии (ЕК) по энергетике Кадри Симсон заявила, что после завершения отопительного сезона газохранилища Европейского союза (ЕС) заполнены более чем на 58%, сообщает «Интерфакс».
«Это самый высокий когда-либо зарегистрированный уровень в данное время года», — сказала Симсон.
Она подчеркнула, что такого результата удалось добиться благодаря успешной диверсификации энергетического снабжения, усилий граждан и бизнеса по сокращению спроса на газ, а также инвестиций в возобновляемые источники энергии.
Еврокоммисар отметила, что высокий результат говорит стабилизации рынков и возвращении цен к уровню до украинского конфликта.
Симсон добавила, что Евросоюз достиг успехов в преодолении энергетического кризиса, однако необходимо продолжать поддерживать европейских граждан и промышленность, а также «украинских друзей».
Ранее агентство Reuters сообщало, что Евросоюз заменяет трубопроводный российский газ на сжиженный природный газ (СПГ). При этом доля газа из России в Европе выросла на 15%.