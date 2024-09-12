В Твери предприниматели посоревнуются за инвесткредиты

В Тверской области стартует конкурс инвестиционных проектов в разных видах бизнеса. Авторы лучших программ получат льготное финансирование и государственную поддержку, сообщает АБН24 .

По словам тверского губернатора Игоря Руденя, бизнес способен увеличить общий объем производства и услуг, он значительно влияет на развитие региона и всей страны. Правительство Тверской области готово оказать поддержку перспективным проектам.

Программа «Регионы — устойчивое развитие» предусматривает льготное финансирование бизнес-проектов. Предпринимателям предлагают специальные кредиты со сниженными входными требованиями. Для участия в проекте ждут заявки от предприятий в сферах туризма, IT-технологий, АПК и других.

В Подмосковье предприниматели также могут получить поддержку от властей. В регионе работают несколько видов субсидий, также жителям помогают открывать бизнес по франшизе.