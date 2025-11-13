В ЦБ рассказали об объеме остановленных переводов мошенникам

Директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров рассказал, что крупнейшие банки в России каждый месяц приостанавливают порядка 330 тыс. переводов на счета мошенников из базы данных Центробанка, сообщает РИА Новости .

«Количество подозрительных операций, которые банки приостанавливают, растет», — отметил он.

По его словам, рост охлаждения подозрительных операций связан в том числе с тем, что увеличивается объем информации, которую банки передают в базу данных ЦБ обо всех случаях и попытках обмана клиентов.

Центробанк намерен обновить перечень признаков мошеннических операций, включив в него крупные переводы самому себе по СБП. Об этом рассказала куратор платформы Народного фронта «Мошеловка», заместитель директора фонда «За права заемщиков» Алла Храпунова.

Эксперт пояснила, что подозрение на мошенничество будет возникать, если после перевода крупной суммы самому себе по СБП деньги в короткий срок отправляются третьему лицу, которое ранее не фигурировало среди контрагентов клиента в течение полугода.