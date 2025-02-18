В торгово-промышленной палате Домодедова обсудили перспективы развития бизнеса

В администрации городского округа Домодедово прошло очередное общее собрание торгово-промышленной палаты (ТПП), на котором обсудили итоги работы за 5 лет, перспективные направления деятельности и вопросы поддержки предпринимательства. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей Подмосковья.

В мероприятии приняли участие глава округа Евгения Хрусталева, представители уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области, контрольно-надзорных органов и бизнес-сообщества.

Так, по данным переизбранного на новый срок президента Валентина Усова, являющегося также руководителем общественной приемной уполномоченного, с момента создания в 2017 году ТПП Домодедово увеличила число участников с 33 до 147 предприятий и организаций, что свидетельствует о высокой вовлеченности бизнеса в работу палаты. За отчетный период были реализованы крупные инициативы по поддержке предпринимательства, связанные с развитием инвестиционной привлекательности округа, что позволило запустить 5 новых промышленных предприятий. Организовано более 600 мероприятий, включая деловые форумы, встречи с представителями органов власти и образовательные программы. Оказана юридическая помощь и поддержка инфраструктурных проектов, таких как развитие промышленных площадок, создание новых общественных пространств.

В ходе заседания обсуждались приоритетные задачи на ближайшие годы. Среди ключевых направлений работы были отмечены продолжение развития проекта «Аэротрополис», который включает развитие внеаэропортовой инфраструктуры, конгресс-центров, гостиниц и деловых зон; усиление взаимодействия с контрольно-надзорными органами для снижения административных барьеров для бизнеса; дальнейшая работа с инвесторами и поддержка новых проектов в промышленности и логистике.

«Домодедово — один из лидеров по развитию предпринимательства в регионе. Тесное взаимодействие бизнеса и власти позволило создать благоприятную среду для инвесторов и предприятий. В ближайшие годы предприниматели округа смогут воспользоваться новыми возможностями для роста, а дальнейшее развитие инфраструктуры только укрепит позиции округа как важного экономического центра Подмосковья», — подчеркнула и. о. уполномоченного Наталья Чудакова.

Она также отметила, что за последние 3 года от предпринимателей городского округа было получено 25 обращений, связанных, в основном (48%), с деятельностью правоохранительных органов. В 40% случаев права заявителей были восстановлены полностью или частично, даны разъяснения — 48%, остается в работе 4%, по 8% обращений отказано в рассмотрении, поскольку вопросы находятся вне компетенции уполномоченного.

За защитой прав и законных интересов предприниматели городского округа Домодедово могут обратиться в общественную приемную по адресу: г. Домодедово, Каширское шоссе, д. 69, контактный телефон: 8 (916) 950-02-88.

Как ранее сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, он считает важным и дальше сопровождать все процессы, которые сопутствуют поддержке бизнеса.

«Я благодарен правоохранительному блоку, прокуратуре, МВД, судебной системе за то, что также внимательно сопровождаются темы, которые позволяют предприятию чувствовать себя уверенно», — сказал губернатор.