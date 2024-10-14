сегодня в 15:53

В Ступине будут производить 10 тыс тонн майонеза и других соусов в месяц

Главгосстройнадзор Подмосковья проверил ход строительства завода по производству майонезов и соусов в поселке Михнево городского округа Ступино. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В настоящее время на площадке ведутся работы по возведению несущих и ограждающих конструкций здания, а также устройству полов. Строительная готовность объекта составляет 30%.

Завод площадью более 15 тыс. кв. м начали возводить в марте 2024 года и планируют достроить в октябре 2025 года. Застройщиком выступает компания «ПК ПЕЧАГИН».

Новое пищевое производство расположится на участке площадью 30 тыс. кв. метров. В его строительство будет инвестировано порядка 1,5 млрд рублей. Возведение объекта позволит создать в Ступино более 100 новых рабочих мест. На всех этапах проект сопровождает специалист ЦСС при правительстве Московской области.

Завод будет выпускать 10 тыс. тонн продукции в месяц. В ассортименте производителя будут разные виды майонеза, соусов и кетчупа.

Следить за строительством этого завода, а также других объектов в Московской области можно в режиме онлайн в приложении «Подмосковные стройки» на портале «Добродел».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.