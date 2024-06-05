В столице на 50% выросла зарплата сотрудников обрабатывающих производств

Среднемесячная зарплата работников обрабатывающих производств в столице выросла в 1,5 раза. В прошлом году она превысила 110 тыс. рублей. Об этом в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Он отметил, что вместе со столицей московские предприятия обрабатывающих производств уделяют повышенное внимание созданию комфортных условий труда и отдыха для сотрудников.

«Компании предлагают им социальный пакет, развитую производственную инфраструктуру, а также достойную заработную плату. С 2019 по 2023 год жалование московских промышленников обрабатывающих производств выросло на 50%. В прошлом году оно составило свыше 110 тыс. рублей», — рассказал Овчинский.

Наиболее высокие зарплаты в московской промышленности наблюдаются у сотрудников микроэлектронной и фармацевтической отраслей. На сегодняшний день в индустриальном секторе Москвы заняты 725 тыс. человек — каждый девятый промышленник России. В городе работают свыше 4,2 тыс. промпредприятий, из которых треть является высокотехнологичной.

Соискателям на рынке труда доступны тысячи вакансий от промышленных предприятий. К примеру, одному из ведущих московских разработчиков роботов требуется инженер-конструктор для создания высокотехнологичных логистических машин. На фармацевтическом заводе столицы ищут химика, который будет проводить физико-химические испытания сырья для лекарственных препаратов, а также испытания воды, промежуточной и готовой продукции. Один из кабельных заводов города приглашает на работу бронировщика кабелей 4 разряда. В предприятии легкой промышленности открыта вакансия швеи-универсала, создающей походные рюкзаки, туристические палатки и экспериментальные образцы экипировки и одежды.

Кадровые потребности предприятий город будет закрывать развитием профпотенциала и повышением квалификации сотрудников. С 2021 года в Москве действует «Московская техническая школа» — образовательный проект столичного правительства, который запустили для повышения квалификации инженеров, уже занятых в промышленности на работах с инновационными технологиями.

С самого запуска обучение в «Московской технической школе» прошли более 2,2 тыс. промышленников. На сегодняшний день им доступны порядка 160 специальностей. Инженеры могут развиться в направлениях беспилотного транспорта, аддитивного производства, робототехники, искусственного интеллекта и в других областях.

К концу года «МТШ» запустит еще не менее 2 новых направлений. Это «Цифровые двойники» и «Информационная безопасность». Кроме учебных курсов специалисты могут посетить мастер-классы, конференции, вебинары и другие спецмероприятия.

По поручению мэра столицы Сергея Собянина в Москве повышают инвестпривлекательность и развивают производства. В городе создали комфортные условия для крупных, средних и малых предприятий. Предпринимателям доступны свыше 20 системных городских меры поддержки, включая субсидии и целевые займы. Работают также антикризисные инструменты.

Москва — город с развитым производством. В столице работают свыше 4,2 тыс. промкомпаний, на которых трудоустроены 725 тыс. человек. Каждый год открываются около 100 малых и 40-50 средних и крупных компаний. Они выпускают разные товары, внедряют инновации и наращивают производство продукции.