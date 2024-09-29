В США призвали ввести санкции против российского гелия

В Конгрессе США призвали ввести санкции против российского гелия, чтобы лишить РФ критически важного сырья и выхода в тройку мировых лидеров по добыче данного ресурса, сообщает РИА Новости .

Доля России в мировом производстве гелия растет. Ресурс является важным для высокотехнологичных отраслей. По прогнозам аналитиков, уже в 2030 году российский гелий может занять половину мирового рынка. Этим обеспокоились в США.

Сенаторы-демократы от штата Пенсильвания Роберт Кейси и Джон Феттерман вместе с членами палаты представителей выдвинули предложение ввести очередные санкции против РФ.

С такой инициативой они обратились к госсекретарю Энтони Блинкену и министрам финансов и торговли. По словам сенаторов, Россия с большой вероятностью закрепиться на мировом рынке и войдет в тройку лидеров по добыче гелия, и этому необходимо помешать, введя соответствующие санкции.

В США, крупнейшем производителе гелия, который теперь зависит от импорта, стали бояться конкуренции. Вашингтону важно ограничить российский потенциал на данном рынке, считают отечественные эксперты.

При этом агрессивная политика США, как добавляет член экспертного совета при Российском газовом обществе Павел Марышев, лишь дает импульс производству в РФ. Он добавил, что западные санкции не повлияют на промышленный потенциал.

Ранее стало известно, что Европа продолжает скупать российское топливо в обход санкций. Так, например, Запад покупает переработанный отечественный газ в Турции.