сегодня в 17:50

В ШОС заявили, что организация найдет способ обхода санкций

Вода всегда отыщет путь обхода любой стенки. Так глава Делового совета Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Сергей Канавский прокомментировал во время выступления на Открытой студии « ФедералПресс » влияние санкций на деловые контакты РФ с иными участниками.

Страны объединения принимают участие в международных процессах. Все искусственные преграды, например, санкции, плохо сказываются на торгово-экономических цепочках. Но РФ все равно удается находить деловых партнеров внутри ШОС.

«Вода всегда найдет свой путь обхода любой стенки», — отметил Канавский.

Ранее генеральный секретарь ШОС Чжан Мин говорил, что организация неофициально обсуждает разработку единой платформы платежей. Также при расчетах продолжает расти доля национальных валют.