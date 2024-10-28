В сентябре более 30 тыс россиян просрочили платеж по автокредитам

«Коммерсант»: все больше россиян просрочивают платежи по автокредитам

В сентябре выяснилось, что у 31,4 тыс. россиян есть просрочка сроком до трех месяцев по кредиту на автомобиль. Это самый негативный показатель с ноября 2022 года, сообщает « Коммерсант » со ссылкой на информацию Объединенного кредитного бюро.

В суммарном количестве заемщиков, у которых есть просрочка сроком до трех месяцев, доля должников за кредиты на машину выросла до 2% с 2018 года. Количество просрочек платежей увеличивается, поскольку займы в этой сфере выдаются в огромных объемах.

По информации аналитического агентства Frank RG, кредиты на машину взяли 173,8 тыс. раз. Общая сумма составила 247,9 млрд рублей.

Ранее автоэксперт Владимир Сажин сказал, что машину в автокредит лучше не покупать. Если взять займ со слишком большим ежемесячным платежом, есть вероятность обанкротиться.