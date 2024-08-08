В Сбербанке назвали примерный срок снижения ключевой ставки

Сбербанк: ЦБ снизит ключевую ставку не раньше второго квартала 2025 года

Вице-президент Сбербанка Тарас Скворцов считает, что ЦБ перейдет к смягчению денежно-кредитной политики не раньше второго квартала 2025 года, сообщает РБК .

«Мы не ожидаем снижения в этом году ключевой ставки, и первое снижение ожидаем не ранее второго квартала (следующего года — ред.)» — заявил Скворцов на брифинге по отчетности Сбербанка.

При этом он отметил, что есть вероятность повышения ключевой ставки до 20%. Скворцов уверил, что Сбербанк готов к ужесточению денежно-кредитной политики.

Решение о повышении ключевой ставки в РФ было принято ЦБ после дискуссии об экономической ситуации. Ее участники пришли к выводу, что все неутешительные прогнозы, которые были отмечены на мартовском заседании, сбылись.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что масштаб перегрева российской экономики за 6 месяцев 2024 года был максимальным со времен кризиса 2008 года. Она отметила, что факторами перегрева экономики являются инфляция и темпы роста зарплат.