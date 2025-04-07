В России запретили навязывать покупателям приобретение допуслуг

Теперь в России нельзя навязывать покупателям автоматическое приобретение страховки и другие дополнительные услуги. Соответствующий закон подписал российский лидер Владимир Путин. Он опубликован на официальном портале правовой информации.

Допуслуги смогут продавать россиянам только после того, как они согласятся на это в письменном виде. При этом если продавец автоматически проставит отметки, что клиент согласен на приобретение услуг, это не считается официальным согласием.

В том числе теперь запрещается навязывать дополнительные услуги до того, как подписан договор или приобретены основные товары или услуги. Граждане имеют право отказаться от навязанных предложений. Клиенты имеют права потребовать обратно свои деньги, если допуслуги были проданы без их согласия. Документ вступает в силу с 1 сентября 2025 года.

Ранее Путин поручил создать в составе МВД Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан. Ее планируется образовать на базе Главного ведомственного управления по миграции.