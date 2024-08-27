В России упростили правила аккредитации малых IT-компаний

Также отменяется проверка доли дохода от IT-деятельности у стартапов из реестра малых технологических компаний, созданных менее 3 лет назад. Сегодня доля дохода должна составлять более 30% выручки для получения государственной аккредитации.

«Решение позволит предоставлять аккредитацию и оказывать поддержку начинающим предприятиям отрасли с минимальным показателем выручки, что поможет простимулировать их дальнейшее развитие», — говорится в сообщении.

Ранее стали известны причины большой нехватки айтишников в России. Представители малого и среднего бизнеса в стране столкнулись с нехваткой около 130 тыс. квалифицированных специалистов в области IT.