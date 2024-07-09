Названы причины большой нехватки айтишников в России

Эксперт: айтишников в РФ не хватает из-за растущего спроса во всех сферах

Сегодня кадровый голод в ИТ-сфере усиливается такими факторами, как отток части специалистов из страны за последние годы и одновременно растущий запрос на цифровизацию и импортозамещение во всех секторах экономики, заявил РИАМО директор департамента разработки ПО компании «Рексофт» Николай Сокорнов.

Ранее ТАСС сообщил, что представители малого и среднего бизнеса (МСП) в России столкнулись с нехваткой 130 тысяч квалифицированных специалистов в области IT. Об усилении кадрового голода в этой сфере свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками банка «Бланк».

«Кадровый голод в ИТ ощущается как минимум последние 10 лет. ИТ — специфическая отрасль, требующая знания многих сложных дисциплин, которые требуют серьезных усилий. Для того чтобы здесь было комфортно работать, нужна изначальная готовность погружаться, а потом на протяжении всей карьеры постоянно учить что-то новое. Технологии не стоят на месте», — отметил представитель «Рексофта».

По его словам, борьба за кадры идет между ИТ-компаниями и крупными предприятиями, создающими внутренние ИТ-подразделения. Эти два сегмента работодателей могут обеспечить сотрудников и стабильным потоком интересных проектов и стабильно высокой зарплатой.

«Медианная зарплата в сфере ИТ в январе — апреле 2024 г. составила 138 700 рублей — это на 13% выше, чем в сопоставимый период прошлого года. При таком спросе и ситуации найти и удержать толкового ИТ-специалиста — задача очень нетривиальная», — подчеркнул Сокорнов.

Подготовка айтишников

Сокорнов добавил, что количество начинающих специалистов в стране растет и это хорошо, но чаще всего вузы и курсы дают первичную базу, которая недостаточна для самостоятельной работы.

«Такому специалисту в обязательном порядке нужен наставник внутри компании, который курирует и обучает, а значит, тратит часть своего рабочего времени. Именно поэтому компании предпочитают брать в штат специалистов уровня middle и выше», — объяснил собеседник.

Другой эксперт, исполнительный директор российской IT-компании HFLabs Константин Степанов назвал еще две причины нехватки айтишников в России: демографическую ситуацию и дефицит специалистов уровня middle.

«Рынок переполнен людьми, которые прошли курсы по „подставьте название языка“. На другом полюсе — люди с хорошим „классическим“ образованием. А вот между этими двумя полюсами никого нет. Мало кто готовит тестировщиков, аналитиков, руководителей проектов, а именно эти специалисты очень востребованы», — констатирует Степанов.