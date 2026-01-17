сегодня в 11:20

В России с 1 февраля изменятся правила ипотечного кредитования

Руководитель ипотечных продуктов банка «Дом.РФ» Игорь Руденко заявил, что с 1 февраля в России вступят в силу новые правила ипотечного кредитования. Каждая семья сможет оформить только одну льготную ипотеку, а включение в договор третьих лиц, соответствующих условиям программы, будет запрещено, сообщает РИА Новости .

«Корректировка льготных программ: с 1 февраля 2026 года одна семья сможет получить одну ипотеку (оба взрослых члена семьи должны выступать созаемщиками)», — объяснил Руденко.

Он подчеркнул, что также с 1 февраля станет невозможно включать в ипотечный договор третьих лиц, соответствующих требованиям льготной программы.

Кроме того, что с января текущего года география семейной ипотеки на вторичное жилье была расширена: в программу включили еще 22 города, заключил Руденко.

