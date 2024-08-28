В России полностью закрыли статистику о производстве нефтепродуктов

Росстат на основании решения правительства РФ больше не публикует данные о производстве нефтепродуктов в России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на последний доклад о динамике промышленного производства в стране.

Отмечается, что не раскрываются данные о месячных объемах выпуска дизельного топлива, топочного мазута, сжиженных пропана и бутана, кокса и полукокса из каменного угля. Кроме того, нет информации по производству стабильного газового конденсата.

При этом публикация динамики производства кокса и нефтепродуктов по месяцам будет продолжена. Согласно статистике, в июле выпуск такой продукции увеличился на 7,2% по отношению к июню, но снизился к июлю прошлого года на 2,7%.

За семь месяцев производство кокса и нефтепродуктов в России снизилось на 3,2% по сравнению с таким же периодом 2023 года.

Ранее сообщалось, что отечественные нефтекомпании стали менять привычные логистические схемы по отгрузке сырья с арктических месторождений. Они перенаправляют эти грузы на восток по Севморпути (СМП),