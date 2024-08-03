Российские нефтекомпании начали менять логистические схемы отгрузок сырья

Отечественные нефтекомпании стали менять привычные логистические схемы по отгрузке сырья с арктических месторождений. Они перенаправляют эти грузы на восток по Севморпути (СМП), сообщает «Коммерсант» .

Так, танкеры-челноки «Газпром нефти» направляются с черным золотом в направлении КНР вместо перегрузки на плавучее нефтехранилище в Кольском заливе. Специалисты считают, что такое решение связано не только с экспортными поставками в Китай, но из-за необходимости планового ремонта флота, который может можно провести в КНР.

Танкер-челнок «Михаил Ульянов» также поменял свой маршрут с Приразломного месторождения «Газпром нефти», которое находится в Печорском море. Он после погрузки черного золота пошел по Севморпути в направлении порта Восточный. Основным экспортным путем для поставок по этому пути является Китай.

Глава консультационного центра «Гекон» Михаил Григорьев считает, что в КНР судно будут ремонтировать. Возможно, на ремонт туда уйдет и танкер «Михаил Лазарев».