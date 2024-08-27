В России начались проблемы с производством и продажей сельхозтехники

Отгрузка российской сельхозтехники снизилась на 20% за 6 месяцев 2024 г

В России ускорили падение производство, продажа и экспорт сельскохозяйственной техники. За первые шесть месяцев 2024 года выпуск снизился на 4%, отгрузки на внутренний рынок — на 10%, а на внешний — на 20%, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на «Коммерсант».

Согласно статистике Росспецмаша, производство сельхозтехники упало на 7,4% — до 161 млрд рублей. Продажи сократились почти на 11% (127,7 млрд рублей), а экспорт — на 25,2% (до 9,5 млрд рублей).

Выпуск тракторов и сеялок упал более чем на 22%, а зерноуборочных компаний — на 9%. Естественно, снизились и отгрузки на внутренний рынок. При этом производство жаток, пресс-подборщиков и самоходных комбайнов выросло.

Тенденцию к падению связывают с высокой ключевой ставкой, которую ЦБ в июле установил на уровне 18%. Программы скидок для покупки техники аграриями больше не работают, а коммерческие займы очень дорогие.

Ранее директор Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова Константин Ордов заявил, что помешать дальнейшему повышению ключевой ставки в РФ могут только негативные процессы в американской экономике и на фондовых рынках Азии, которые вынудят США существенно снизить ставку ФРС.