В России начали снижаться оптовые цены на бензин

Оптовые цены на бензин в России снизились после рекордного скачка на прошлой неделе. Эксперты утверждают, что снижение стоимости топлива произошло в ответ на действия властей, сообщает RT .

Во вторник оптовые цены на бензин достигли минимальных значений за последние 3 недели. Средняя стоимость АИ-92 снизилась на 1,7% и составила 69,1 тыс. рублей за тонну. Цена на АИ-95 составила 77,37 тыс. рублей за тонну (-1,3%). В последний раз такие показатели наблюдались в начале августа.

Биржевые котировки падают уже несколько торговых сессий подряд, после того как в середине прошлой недели произошел рекордный скачок. Тогда оптовая стоимость бензина марок АИ-92 и АИ-95 достигла 73,14 тыс. и 82,03 тыс. рублей за тонну соответственно, что стало максимальным уровнем за все время наблюдений.

Для поддержания стабильности на внутреннем рынке топлива, правительство приняло решение продлить запрет на экспорт нефтепродуктов за границу. В то же время Федеральная антимонопольная служба инициировала несколько расследований по фактам завышения цен на топливо на АЗС в отдельных регионах страны.

Эксперты полагают, что благодаря этим мерам в ближайшее время ожидается снижение темпов роста стоимости бензина, особенно учитывая ожидаемое уменьшение спроса в осенне-зимний сезон.

Ранее аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов рассказал, что будет с ценами на бензин в сентябре. Также эксперт назвал главные драйверы роста стоимости топлива в стране.