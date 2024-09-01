В России начали падать темпы потребления

РБК: за год темпы потребления упали у россиян в два раза

Темпы потребления у жителей РФ за 12 месяцев упали в два раза. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), а также Минэкономразвития.

В августе 2023 года темпы потребления увеличились на 12,8%. Однако к июню 2024-го они снизились до 5,5%.

Темпы роста расходов россиян уменьшились по сравнению с 2023 годом. Тогда жители РФ тратили на 12,5% больше денег. Но уже в 2024-м темпы роста расходов снизились до 6,6%.

Ранее сообщалось, что потребительская активность в РФ продолжает расти. Предпосылок для прекращения ее роста нет.