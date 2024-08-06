Экономист Толкачев: предпосылок для стагнации потребительской активности в России нет

Потребительская активность в России продолжает расти, и предпосылок для прекращения ее роста на сегодняшний день нет, поскольку бюджетные расходы продолжают расти, доходы населения в отдельных секторах экономики увеличиваются, что способствует росту трат, а курс рубля уверенно укрепляется, заявил РИАМО профессор департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев.

Ранее РБК сообщило со ссылкой на данные Минэкономразвития и расчеты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), что темпы роста потребительской активности россиян за полгода заметно замедлились — с 9,8% в феврале до 5,6% в июне.

«Речь идет не о снижении потребительской активности как таковой, а лишь о замедлении темпов ее роста. Это хорошо для экономики. Этому надо радоваться. 5%-ный рост темпов потребления — это очень хороший показатель, который в Америке выдавали бы за оглушительный успех в экономической политике. Один только наш Центробанк считает это негативным проинфляционным фактором», — прокомментировал Толкачев.

Экономист отметил, что повышение ставок по вкладам и рост сбережений среди населения оказывает не сдерживающее, а стимулирующие влияние на потребительскую активность россиян.

«Снижение темпов потребления может быть заметно только среди малоимущих граждан, доходы которых не выросли», — добавил эксперт.

Что же касается инфляционных импульсов, то они, по мнению Толкачева, не отказывают ощутимого влияния на снижение темпов потребления.