В РФ создали вклад «Могучий» со ставкой 35% годовых

С 7 ноября в банке «Дом.РФ» появился новый вклад «Могучий» со ставкой 35% годовых. Предложение распространяется исключительно на первый вклад, который открыт через «Финуслуги», рассказали « РБК Инвестициям » в пресс-службе онлайн-площадки.

На вклад можно положить от 10 тыс. до 100 тыс. рублей. Срок — 31 день. Чтобы получить такой процент, средства необходимо положить до 17 ноября 2025 года.

Средняя предельная ставка по вкладам в 10 популярнейших банках России варьируется в зависимости от срока. Если срок три месяца, то 15,19%, полгода — 14,89%, один год — 13,47%.

Ранее директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская рассказала, что максимальные ставки на депозиты в России предлагают на краткосрочные вклады сроком три месяца. При этом год назад, когда рынок дорожал из-за роста ключевой ставки, наиболее выгодными по ставкам были депозиты на полгода.

