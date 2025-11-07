Поскольку начался цикл смягчения ДКП и снижения ключевой ставки ЦБ, банки, назначая проценты вкладов, придерживаются тактики «короче — дороже». При анализе депозитной линейки можно видеть, что максимальные ставки предлагаются на краткосрочные вклады 3 месяца. Хотя еще годом ранее, когда рынок дорожал из-за повышения «ключа», самыми выгодными по ставкам были депозиты на полгода, сообщила РИАМО директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская.

Самые выгодные условия осенью ждут новых клиентов, то есть тех, кто ранее (3-6 месяцев) не размещал деньги в выбранном банке. То есть, чтобы получить проценты больше, людям приходится менять кредитную организацию, говорит эксперт. По закону вкладчики могут бесплатно перевести до 30 млн руб. из одного банка на свой счет в другой, что упрощает переход в погоне за высокими процентами.

«Правда, всем, кто подбирает доходный депозит в ноябре, мы советуем изучить условия их начисления. Ряд банков вот уже пару лет используют маркетинговую уловку в виде „лестничных“ ставок. Осенью они предлагают максимальные 17% на 1 или 2 месяца, а затем снижают доходность на 3%-5%. В итоге из-за „лестницы“ вкладчики потеряют часть процентов, заработав по средней за весь срок хранения денег ставке, допустим, под 13%», — объясняет Андриевская.

Краткосрочные вклады будут оставаться в топе в плане выбора, пока на рынок не вернется стабильность, добавляет она. Речь прежде всего о длительном периоде неизменности ключевой ставки ЦБ.

«Опираясь на опыт прошлых лет, подчеркнем, что для роста популярности длинных вкладов гораздо важнее именно стабильность „ключа“, а не только его уровень. Прогноз о незначительном изменении ключевой ставки, допустим, в горизонте года позволяет банкам точнее оценить риск и в итоге предложить оптимальные ставки для привлечения длинных денег населения», — комментирует эксперт.

Но надо сказать, что цели и стратегии их достижения у людей разные. Кто-то, допустим, копит на ипотечную квартиру, на образование детей или на будущую пенсию. В этом случае люди нередко предпочитают вклады на 1 год и длиннее, чтобы зафиксировать текущую неплохую доходность (примерно 13%) и не тратить время и силы на управление сбережениями.

Согласно индексу вкладов «Выберу.ру» по годовым депозитам средние проценты не превышают сейчас 12%-13,2%. Они также выше и инфляции, и ожиданий населения. Поэтому долгосрочные вклады достойны внимания тех, кто «играет вдолгую». Тем более, по прогнозам ЦБ в горизонте двух лет (до 2027 года) ключевая ставка все-таки будет снижаться до 7,5%-8,5%. Значит, депозитные проценты тоже упадут, причем ниже 7% или почти вдвое от текущих, прогнозирует Андриевская.

