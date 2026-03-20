В РФ хотят задерживать средства по долгосрочным сбережениям в фондах на 5 лет

Парламентарии планируют ужесточить правила снятия средств государственного софинансирования, которые клиенты негосударственного пенсионного фонда (НПФ) получают в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС). В настоящее время минимальный срок их хранения равен одному году, что спровоцировало в 2025 году массовый отток данных активов. Предлагается увеличить этот период до 5 лет, чтобы мотивировать участников программы к продолжительному накоплению, сообщает «Коммерсант» .

Законопроект, направленный на продление минимального срока владения средствами софинансирования при досрочном расторжении договоров ПДС, планируется представить в Государственную Думу весной. Как сообщил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, поправки могут быть приняты уже в апреле 2026 года, однако «точные сроки их внесения пока не утверждены». В феврале вице-спикер думского комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш отмечал, что данная инициатива была разработана совместно с Министерством финансов.

Государственные взносы по программе долгосрочных сбережений зачисляются гражданам по результатам их собственных взносов за прошедший год. Максимальный объем государственной поддержки может достигать 36 тысяч рублей в течение десятилетнего периода при условии внесения клиентом аналогичной суммы. Для участников с ежемесячным доходом свыше 80 тысяч рублей коэффициент софинансирования составит 1:2, а для получающих более 150 тысяч рублей в месяц — 1:4.

По словам Аксакова, ПДС изначально создавалась для стимулирования долгосрочных инвестиций граждан в свое будущее, поэтому действия некоторых активных вкладчиков, извлекающих краткосрочную выгоду, противоречат замыслу законодателей. В третьем квартале 2025 года сумма выплат по договорам долгосрочных сбережений достигла почти 18 млрд рублей (включая средства софинансирования, полученные в августе).

