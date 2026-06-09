В Подмосковье выставили на торги 142 объекта в начале июня

Комитет по конкурентной политике Московской области с 1 по 5 июня 2026 года выставил на торги 142 объекта недвижимости в Подмосковье. Среди них земельные участки под ИЖС и бизнес, а также нежилые помещения, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

За неделю на аукционы вынесли 73 земельных участка в аренду и 61 участок на продажу. Также в перечень вошли два нежилых помещения в аренду, два — на продажу и четыре лота по продаже земельных участков вместе со зданиями.

Участки под индивидуальное жилищное строительство и личное подсобное хозяйство подходят для возведения частных домов. В муниципальном округе Чехов в аренду предлагают участок площадью 9,5 сотки в деревне Любучаны с начальной ценой 219 786,33 рубля и сроком аренды 13 лет и 2 месяца. В городском округе Серпухов продается участок площадью 7 соток в деревне Правое Ящерово по начальной цене 543 228,93 рубля в год.

Для бизнеса доступны коммерческие объекты. В центре Луховиц сдают помещение площадью 27,2 кв. м. В муниципальном округе Истра на торги выставлен участок площадью 65 соток в аренду под объекты дорожного сервиса.

Все аукционы в регионе проходят в электронной форме. Победителем становится участник, предложивший наиболее высокую цену. Подобрать объект можно на интерактивной карте Единого портала торгов Московской области, для участия требуется усиленная квалифицированная электронная подпись.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.