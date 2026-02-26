В Подмосковье выставили 140 объектов на торги с 16 по 24 февраля

Комитет по конкурентной политике Московской области с 16 по 24 февраля 2026 года выставил на торги 140 объектов недвижимости и земельных участков в Подмосковье, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

За указанный период на торги выставили 75 земельных участков в аренду и 53 участка на продажу. Также предлагаются два нежилых помещения в аренду, одно помещение на продажу, три здания с земельными участками, пять участков под публичную продажу и один объект водопользования.

Участки для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства подходят для возведения частных домов. В Можайском муниципальном округе продается участок площадью почти 10 соток в деревне Вишенки по начальной цене 324 937,15 рубля. В муниципальном округе Истра в аренду на 20 лет предлагается участок 15 соток в деревне Карасино. Начальная стоимость аренды составляет 250 000 рублей в год.

Для бизнеса доступны крупные площадки. В муниципальном округе Истра сдаются в аренду участки площадью 110 соток под магазины и почти 140 соток под объекты дорожного сервиса. В городском округе Ступино выставлен участок 946 соток для производственной деятельности.

Победителем аукциона становится участник, предложивший наиболее высокую цену. Выбрать объект можно на интерактивной карте единого портала торгов Московской области. Все процедуры проходят в электронной форме, для участия требуется усиленная квалифицированная электронная подпись.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.