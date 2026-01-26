В Подмосковье в 2025 году не зафиксировали дисквалификаций за нарушения при закупках

В 2025 году в Московской области не было случаев дисквалификации должностных лиц за повторные нарушения в сфере закупок, сообщает пресс-служба Главного контрольного управления Московской области.

С 1 марта 2025 года в России вступили в силу новые нормы Кодекса об административных правонарушениях, ужесточающие ответственность за нарушения в сфере закупок. В частности, введено наказание в виде дисквалификации должностных лиц за повторное заключение контракта с нарушением условий определения поставщика, если это привело к дополнительным расходам бюджета, а также за повторную приемку товаров или услуг с нарушением условий контракта.

Дисквалификация назначается судом на срок от одного до двух лет. Повторным считается нарушение, если должностное лицо уже привлекалось к ответственности, и постановление вступило в законную силу, после чего было совершено аналогичное нарушение.

Главное контрольное управление Московской области отметило, что в 2025 году случаев дисквалификации должностных лиц за такие нарушения не зафиксировано.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ликвидация и недопущение коммунальных аварий должны стать стандартом в Подмосковье. В этой работе помогают датчики и своевременная реакция диспетчерских.

«Знаю, что все без исключения территории уделили внимание тому, чтобы у нас диспетчерская служба, теперь уже оснащенная датчиками, видела и своевременно реагировала на те или иные заниженные показатели», — сказал Воробьев.