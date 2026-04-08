В Подмосковье с 1 сентября введут новые ГОСТы на сдобу

Новые государственные стандарты качества для сдобных хлебобулочных изделий начнут действовать в России с 1 сентября 2026 года. Требования утвердил Росстандарт, они распространяются в том числе на продукцию подмосковных производителей, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Обновленный ГОСТ затронет булочки, плюшки, сдобу и лепешки из пшеничной муки высшего или первого сорта, если содержание сахара или масложировых продуктов в рецептуре составляет не менее 14% от массы муки. Стандарт устанавливает требования к массе изделий: ватрушка с творогом должна весить от 0,1 до 0,35 кг, бриошь — от 0,065 до 0,25 кг.

Документ также регламентирует форму, цвет корочки, состояние поверхности, вкус, запах и структуру мякиша. Производителям запретят хранить готовую продукцию на предприятии более 6–10 часов после выемки из печи. Кроме того, компании обязаны раскрывать информацию о технологическом процессе, включая рецептуру и возможные замены сырья.

В министерстве отметили, что по итогам первого квартала 2026 года Подмосковье заняло первое место в России по производству булочных изделий недлительного хранения. В регионе выпустили около 30 тыс. тонн продукции — более 38% объема в ЦФО и 16% общероссийского показателя. Среди ведущих производителей названы ООО «Коломенское поле», ООО «Калининградхлеб», ООО «Жуковский хлеб» и ООО «Рузский хлеб». В ведомстве подчеркнули, что новые стандарты помогут сохранить высокое качество продукции и укрепить позиции подмосковных предприятий на рынке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область сегодня является лидером в стране по производству сыра, кондитерской продукции, мороженого, кисломолочной продукции, мясных продуктов.

«Мы сегодня в стране по сыру, кондитерке, мороженому, кисломолочке, мясным продуктам, хлебу, по готовым блюдам и по тепличным овощам, и экспорту являемся лидерами. Это, на мой взгляд, очень серьезный аргумент для того, чтобы мы и дальше использовали способы, которые поддерживают наш аграрный бизнес», — сказал Воробьев.