В Подмосковье производят свыше 50% российских молочных смесей для детей

Забота о здоровье малышей начинается с самого первого приема пищи. Московская область вносит значительный вклад в это важное дело, обеспечивая основную часть российского рынка детского питания. За 10 месяцев 2025 года предприятия региона выпустили 24,8 тысячи тонн сухих молочных смесей для детей раннего возраста, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Подмосковье производит более 84% всего объема этой продукции в Центральном федеральном округе и свыше 56% от общероссийского выпуска, сохранив первое место среди регионов России. Таких результатов удалось достичь в том числе благодаря АО «Детское питание «Истра-Нутриция», ЗАО «Инфаприм» и ООО «Фармалакт». Компании выпускают детские смеси, каши и иную продукцию для малышей. Их работа позволяет полностью удовлетворять спрос на качественное детское питание. За весь 2024 год объем производства составил 29,6 тысячи тонн.

Ведомство отмечает стабильное развитие производства детских молочных смесей. Регион продолжает укреплять лидирующие позиции, обеспечивая российских потребителей безопасной и качественной продукцией собственного производства. Развитие этой отрасли является важной частью продовольственной безопасности страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.