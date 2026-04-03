В Подмосковье построят комплекс по производству фуа-гра

Инвестиционный проект по строительству первого в регионе комплекса по производству утиной печени фуа-гра реализуют в Можайском округе. Соглашение подписали в 2024 году, запуск предприятия намечен на 2027 год, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В районе деревни Васюково Можайского муниципального округа строят производственный комплекс сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего кооператива «МП ЭКО-ФЕРМЕР». Это будет первое в Московской области предприятие по выпуску утиной печени фуа-гра.

Соглашение о реализации проекта компания и регион подписали на выставке «Золотая осень» в 2024 году. Строительство началось в 2025 году. На площадке уже возвели 12 некапитальных ангаров и подвели необходимую инженерную инфраструктуру. Общий объем инвестиций превышает 1 млрд рублей.

Ввести объект в эксплуатацию планируют в 2027 году. После запуска в округе создадут 140 рабочих мест. Мощность предприятия составит 165 тонн продукции в год, включая печень для фуа-гра, изделия глубокой переработки и субпродукты. Кооператив «МП ЭКО-ФЕРМЕР» работает с 2018 года и имеет действующее производство в Калининградской области, где выпускает паштеты, риеты и фуа-гра из утки. Расширение в Подмосковье позволит увеличить объемы выпуска.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.