В Подмосковье бизнесу предложили 134 объекта за 1 рубль

Предпринимателям Подмосковья доступны 134 помещения и здания по программе «Недвижимость за 1 рубль». Объекты требуют ремонта или реконструкции, а всего за время действия программы бизнес получил более 300 объектов, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

В Московской области продолжает действовать программа имущественной поддержки «Недвижимость за 1 рубль». Предприниматели могут арендовать помещения и здания, нуждающиеся в ремонте или реконструкции, на льготных условиях.

«Программа позволяет предпринимателям получить помещение или здание в аренду. Все объекты требуют ремонта или реконструкции. Стоимость годовой аренды зависит от степени износа. Сейчас бизнесу доступно 134 помещения. Больше всего таких объектов в Шатуре — 22, в Богородском округе — 10 и в Истре — восемь», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что за все время реализации программы предпринимателям региона предоставили более 300 объектов недвижимости, около 50 из них — в прошлом году.

Если износ здания превышает 80%, годовая арендная плата составляет 1 рубль. При износе менее 80% ставка рассчитывается в размере 2,2% от кадастровой стоимости — по аналогии с налогом на имущество. По условиям программы арендатор обязан провести капитальный ремонт в течение полутора лет или завершить реконструкцию за три года.

Подобрать объект, получить консультацию и подать заявку можно на инвестиционной карте Московской области по ссылке: https://invest.mosreg.ru/investor/map. Сервис создан в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Московском регионе созданы комфортные условия для инвесторов по открытию бизнеса и производств.

«У всех наших регионов есть особые экономические зоны и индустриальные парки. И все мы пониманием, что привлечение малого, крупного высокотехнологичного бизнеса проходит легче, когда инвестор приходит на все готовое», — сказал Воробьев.