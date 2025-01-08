В «Почта Банке» рассказали, как россияне будут копить в 2025 году

Наращивать финансовую «подушку безопасности» в этом году собираются 75% опрошенных россиян. Половина из них согласны откладывать ежемесячно от 5% до 10% от средней прибыли, сообщает РИА Новости со ссылкой на подсчеты «Почта Банка».

24% респондентов будут откладывать от 10% до 15% дохода. Еще 18% — от 30% до 50% прибыли. 8% людей направят на увеличение «финансовой подушки безопасности» более 50% заработанного.

Респонденты откладывают средства с помощью использования накопительных счетов и вкладов. Первый продукт выбирают 44,5% человек, а второй — 26%.

Ранее сообщалось, что национальную валюту России может сильно «трясти» в 2025 году. Курс доллара будет колебаться от 96 до 130 рублей.