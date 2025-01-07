Рубль будет сильно «трясти» в 2025 году

В 2025 году рубль будет сильно «трясти». Национальная валюта России может еще раз подешеветь по отношению к американской, рассказали « Царьграду » эксперты.

Стоимость доллара в 2025 году может колебаться от 96 до 130 рублей. Наиболее оптимистичный прогноз дает Минэкономразвития РФ — 96,5 рублей за доллар. Глава Сбера Герман Греф считает, что в конце 2025 года курс валюты составит 115 рублей.

Президент инвестиционного холдинга «Финам» Владислав Кочетков выразил мнение, что курс доллара будет зависеть от геополитической ситуации. Средняя стоимость может составить от 115 до 118, но есть вероятность роста до 130 рублей.

Ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева отмечает, что длительное время на уровне 100-105 рублей за доллар нацвалюта России находиться не сможет. Потенциал увеличения экспорта сдерживается за счет санкций. Не растет рынок нефти, поэтому цена доллара может вырасти до 110-115 рублей.

Директор аналитического департамента инвестиционной компании «Регион» Валерий Вайсберг отметил, что потребительский спрос находится на высоком уровне. Зарплаты растут, и у россиян есть возможности покупать товары, в том числе из-за рубежа. Поэтому в первые кварталы курс доллара будет на уровне 100 рублей, но потом повысится в среднем до 103-104 рублей за доллар.

Ранее аналитики заявляли, что ВВП РФ вырастет на 1,3%, а инфляция снизится до 5,8% в 2025 году.