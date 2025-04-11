В ОЭЗ «Технополис Москва» наращивают производство спортивной продукции

Предприятия ОЭЗ «Технополис Москва» наращивают выпуск высокотехнологичных спорттоваров: одежды и обуви, энергетических гелей и другой продукции, сообщил замруководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Степан Коваленко.

Известно, что локализация предприятий на территории ОЭЗ Москвы дает ряд преимуществ — это готовые современные площадки под размещение производств, транспортная доступность, снижение издержек, в том числе благодаря промышленной кооперации, а также различные налоговые льготы для резидентов.

«Это позволяет направлять ресурсы в расширение ассортимента и объемов производства инновационной продукции. В частности, в 2024 году предприятия столичной ОЭЗ разработали и начали производство высокотехнологичных изделий для спортивной обуви, энергетических гелей для высокоинтенсивных тренировок», — уточнил Коваленко.

Так, предприятие «Академия-Т», специализирующееся на выпуске спортивного, профилактического и лечебного питания, в прошлом году в 2,5 раза увеличило выпуск своей продукции и запустило производство двух новых энергетических гелей, разработанных специально для интенсивных нагрузок высокой длительности. Всего с начала своей деятельности в ОЭЗ столицы предприятие выпустило свыше 2,5 млн единиц продукции, из них 850 тыс. — энергетические гели.

Резидент ОЭЗ Москвы компания «Ортомода» в 2024 году начала выпускать ортопедические стельки собственной разработки для занятий спортом. Уникальная технология производства обеспечивает изделиям гибкость, амортизацию и поддержку для плавных и безопасных движений, что значительно снижает ударную нагрузку на стопу, предотвращая травмы и повышая производительность тренировок. С момента запуска было выпущено около 2 тыс. пар.

Компания «Спорт Виапон Кастом» из ОЭЗ «Технополис Москва» по итогам 2024 года увеличила выпуск спортивного оружия на 20%, в том числе за счет пополнения станочного парка тремя станками с ЧПУ. При проектировании каждого элемента применяется предварительное компьютерное 3D-моделирование, что позволяет добиться более высокого качества изделий. В ассортименте предприятия — пистолеты и карабины собственной разработки для спортивной стрельбы на основе одних из самых популярных оружейных платформ в мире (АR-9, AR-15, AR-10, Colt).

«В 2024 году ассортимент компании пополнился новым спортивным самозарядным пистолетом с нарезным стволом калибра 9 мм Luger. Также была сертифицирована еще одна новая разработка — карабин калибра 9.19 мм. Это первый и единственный карабин в России с полным поворотным запиранием затвора, который используется для спортивной стрельбы. Изделие готовится к выпуску», — резюмировал совладелец компании Сергей Лопунов.