В обход санкций: инвесторы скупают российские акции после переговоров РФ и США

Bloomberg: инвесторы охотятся на российские акции после переговоров РФ и США

На фоне начала переговоров между РФ и США иностранные инвесторы активно пытаются скупать отечественные акции в обход антироссийских санкций, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Стоимость ценных бумаг компаний, которые работают в России, увеличилась на десятки процентов. Так, например, акции «Русала» на Гонконгской фондовой бирже в последний зимний месяц выросли на 75%.

По словам экспертов, инвесторы пытаются первыми занять нишу в потенциально вновь доступном бизнесе. На покупку российских активов главным образом нацелены хедж-фонды, семейные офисы и частные инвесторы.

Bloomberg пишет, что они скупают все, что хоть как-то связано с РФ. Однако в агентстве предостерегли инвесторов, посоветовав им следить за новостями. Эксперты указывают на все еще существующие антироссийские ограничительные меры.

В Центре анализа европейской политики и вовсе заявили, что иностранные инвесторы смогут свободно вкладывать в Россию только «через годы».

Переговоры РФ и США прошли 18 февраля в Эр-Рияде. В ходе них Москва и Вашингтон обсуждали развитие отношений двух стран, совместные проекты, а также затронули тему урегулирования украинского кризиса.

Также 27 февраля в Стамбуле состоялись еще одни российско-американские переговоры. На них стороны обсудили нормализацию работы своих посольств в двух странах.