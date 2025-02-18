Глава РФПИ Дмитриев: США и Россия обсудили в Эр-Рияде экономические проекты

В столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, состоялись переговоры между Россией и США, которые продолжались более четырех часов. В них приняли участие руководители российских и американских внешнеполитических ведомств, обсуждая экономические инициативы и пути для конструктивного общения, сообщает «Царьград» .

Существуют различные сферы сотрудничества между Россией и США, включая экономические проекты, отметил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире Первого канала. Эта информация была озвучена после завершения встреч делегаций двух стран в Эр-Рияде.

Он подчеркнул, что, если сравнивать с администрацией бывшего президента США Джо Байдена, при которой не предпринимались усилия для понимания позиции России, сейчас наблюдается четкое намерение начать диалог, узнать и обсудить, в чем два государства согласны друг с другом, а где есть разногласия, что создает действительно конструктивное обсуждение.

«Перед нами очень длинная, серьезная дорога, но это очень позитивное начало конструктивных дискуссий, много точек соприкосновения. Много понимания, что есть позитивные экономические проекты, которые могут нас связать и дальше», — добавил Дмитриев.

Кроме того, он поблагодарил Саудовскую Аравию за организацию площадки для переговоров.

18 февраля в Эр-Рияде прошла встреча российской и американской делегаций, продолжавшаяся 4,5 часа. Россию представляли: глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев. От американской стороны присутствовали: госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и специальный посланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.