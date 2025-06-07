В Москве прекратили выдавать статус предпенсионера

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Гусев заявил, что москвичи, которые в текущем году достигли предпенсионного возраста, не смогут претендовать на статус предпенсионера, сообщает РИА Новости .

«С 1 января этого года в Москве изменились условия присвоения статуса предпенсионера», — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что в настоящее время этот статус могут получить граждане, достигшие 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины) до 31 декабря прошлого года. С 1 января 2025 года статус предпенсионера не присваивается.

Депутат Госдумы добавил, что для граждан, которые уже получили статус предпенсионера, продолжают действовать все меры поддержки, положенные им до выхода на пенсию.

Ранее декан юридического факультета НИУ ВШЭ Вадим Виноградов заявил, что с 1 июня 2025 года российских пенсионеров ждет поэтапное увеличение выплат. Большинство изменений произойдет автоматически, без необходимости личного обращения в ПФР.