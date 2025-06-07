Пенсионные выплаты вырастут в несколько этапов в России

Летние повышения пенсий в 2025 году: кому и на сколько добавят

Первыми повышение получат граждане, достигшие 80-летнего возраста в мае — их фиксированная выплата удвоится до 8 907 рублей 70 копеек в месяц. Дополнительно при оформлении ухода за ними можно получить еще 1 314 рублей.

Такую же прибавку получат и те, кому в мае установили первую группу инвалидности. «Важно понимать, что доплата назначается только по одному основанию — либо по возрасту, либо по инвалидности», — подчеркнул эксперт.

Следующий этап повышений запланирован на 1 августа. Работающим пенсионерам пересчитают выплаты с учетом пенсионных баллов, заработанных в 2024 году. Сотрудники угольной промышленности и гражданской авиации получат перерасчет при условии подачи заявки с апреля по июнь.

Большинство изменений произойдет автоматически, без необходимости личного обращения в ПФР, отметил эксперт.