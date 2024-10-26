В Минфине РФ предупредили о рисках хранения госрезервов в долларах и евро

Хранение государствами резервов в долларе и евро представляет большой риск, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя министра финансов РФ Ивана Чебескова.

По его словам, существуют определенные угрозы, когда страны хранят резервы в американской и европейской валютах. Однако все, что касается этого вопроса, почему-то не освещается, «остается за скобками».

Чебесков отметил, что заседаниях G20 обсуждаются долги в развивающихся странах. При этом не затрагивается тема, что эти долговые проблемы в основном стали следствием денежно-кредитной политики развитых государств.

Замминистра заявил, что когда «у них печатают деньги», то повышается инфляция. И страдают от этого именно развивающиеся страны. У Международного валютного фонда есть все компетенции, чтобы поставить этот вопрос на повестку дня, но активно он все равно не обсуждается.

Это беспокоит российскую сторону, так как поднимаемая проблема — одна из ключевых, по словам Чебескова. Он отметил, что никто не понимает, как решить проблему «с огромным госдолгом, растущим по экспоненте».

Ранее в Минфине посоветовали россиянам избавиться от наличной валюты. По данным ведомства, ее хранение представляет угрозу.