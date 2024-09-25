В Луганске запустили производство взрывозащищенного оборудования

Производство взрывозащищенного оборудования – светильников, шкафов управления и распределительных коробов начале на заводе «Спецмаш» в Луганске, сообщает «АБН 24» .

Как отметил в своем Telegram-канале глава республики Леонид Пасечник, в перспективе администрация планирует открывать участки механической обработки и электромонтажа. Продукция завода очень востребована, у «Спецмаша» есть все шансы стать успешным игроком на рынке.

Предприятие использует в основном российское оборудование – до 70% производственных мощностей.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе строители из Подмосковье восстановили школу-интернат №21. Здание серьезно пострадало в результате боевых действий в 2022 году, там располагаются трехэтажный учебный корпус, спальни и столовая.

Специалисты отремонтировали кровлю и конструктивные элементы, установили новые пластиковые окна и двери, провели замену систем отопления и холодного водоснабжения.