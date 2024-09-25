Школа-интернат № 21 в Мариуполе восстановлена специалистами Подмосковья

Подмосковные специалисты завершили восстановление школы-интерната № 21 в Центральном Мариуполе, серьезно пострадавшей в результате боевых действий в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

На территории образовательного учреждения располагается главный трехэтажный учебный корпус, спальный корпус и столовая. На объекте были проведены комплексные восстановительные работы: отремонтированы конструктивные элементы и кровля, установлены новые пластиковые окна и дверные блоки, проведена замена систем холодного водоснабжения, центрального отопления, канализации, электроснабжения. Также выполнена внутренняя отделка мест общего пользования, осуществлена реставрация фасадов учебного и спального корпусов, благоустроена прилегающая территория.

После завершения ремонтных работ школа была оснащена современными классами для учебы, а также просторными комнатами для развития и творчества юных мариупольцев.

Работы велись Фондом капитального ремонта Московской области под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства». Контроль на всех этапах осуществляли специалисты ГБУ МО «УТНКР» в сотрудничестве с ФАУ «РосКапСтрой».

«Восстановление социально значимых объектов, таких как школа-интернат № 21 в Мариуполе, — это наш приоритет. Мы гордимся тем, что можем внести свой вклад в возрождение города и дать возможность будущему поколению воспитываться в комфортных условиях», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

ГБУ МО «УТНКР» участвует в восстановлении инфраструктуры Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с начала проводимых работ. Производит обследование пострадавших объектов, сопровождает каждый этап восстановительных работ на самых значимых объектах региона.

Подробная информация о деятельности ГБУ МО «УТНКР» доступна по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Он добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.