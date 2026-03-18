В Клину откроют современный молочный комплекс на 800 коров до 15 апреля

Комплекс МТФ «Елгозино» занимает площадь 43 тыс. кв. м и включает 43 здания для содержания до 1200 коров, хранения кормов, техники и обслуживания фермы. Общее число скотомест составляет 2480, из которых половина предназначена для коров, а остальные — для телят.

На ферме завершена подготовка коровника для дойных животных, корпусов для молодняка, телятника, профилакториев для новорождённых и родильно-сухостойного отделения. Установлено современное автоматизированное оборудование, включая большую доильную карусель, ведутся пуско-наладочные работы.

Заместитель директора по строительству Владимир Мысин сообщил, что коровы будут содержаться беспривязно с эффективной вентиляцией, а резиновое покрытие полов улучшит здоровье копыт и производительность. На ферме внедрят системы автоматической уборки навоза, водоснабжения, контроля микроклимата и доения. Инвестиции в проект составили 3,2 млрд рублей.

Сырье с комплекса и соседнего Тархово будет поставляться известным компаниям для переработки и реализации в магазинах России, а также использоваться для детского питания. После открытия производство увеличится в три раза, а число рабочих мест возрастет примерно на 50. До конца года в Подмосковье планируют открыть еще две фермы, а к 2030 году — построить 14 подобных комплексов и увеличить производство молока до 1,1 млн тонн в год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что новый животноводческий комплекс, который строится в Сергиево-Посадской городском округе, — это значимый проект для региона. Он направлен на продовольственную безопасность России.

«Этот проект очень значим в рамках президентских программ, направленных на продовольственную безопасность нашей страны. Может быть, не все знают, что два из трех орденов Ленина Московская область получила именно за инновационное сельское хозяйство. Когда-то в Подмосковье производили порядка 2 млн тонн молока в год, и я уверен, что, если подходить с умом, применять современные технологии, работать эффективно, то многое получается. В Подмосковье сегодня есть дефицит молока, поскольку на территории региона крупнейшие компании перерабатывают и производят большой объем различной молочной продукции. Здесь рядом находится «Сырная долина», которая также очень нуждается в сырье. Поэтому строительство такого крупного комплекса очень важно для нас», — рассказал Воробьев.