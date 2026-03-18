В Клину откроют современный молочный комплекс на 800 коров до 15 апреля
Фото - © Данила Кирьянов
Современный животноводческий комплекс МТФ «Елгозино» на 800 дойных коров завершает строительство вблизи деревни Болдыриха городского округа Клин, запуск планируется до 15 апреля.
Комплекс МТФ «Елгозино» занимает площадь 43 тыс. кв. м и включает 43 здания для содержания до 1200 коров, хранения кормов, техники и обслуживания фермы. Общее число скотомест составляет 2480, из которых половина предназначена для коров, а остальные — для телят.
На ферме завершена подготовка коровника для дойных животных, корпусов для молодняка, телятника, профилакториев для новорождённых и родильно-сухостойного отделения. Установлено современное автоматизированное оборудование, включая большую доильную карусель, ведутся пуско-наладочные работы.
Заместитель директора по строительству Владимир Мысин сообщил, что коровы будут содержаться беспривязно с эффективной вентиляцией, а резиновое покрытие полов улучшит здоровье копыт и производительность. На ферме внедрят системы автоматической уборки навоза, водоснабжения, контроля микроклимата и доения. Инвестиции в проект составили 3,2 млрд рублей.
Сырье с комплекса и соседнего Тархово будет поставляться известным компаниям для переработки и реализации в магазинах России, а также использоваться для детского питания. После открытия производство увеличится в три раза, а число рабочих мест возрастет примерно на 50. До конца года в Подмосковье планируют открыть еще две фермы, а к 2030 году — построить 14 подобных комплексов и увеличить производство молока до 1,1 млн тонн в год.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что новый животноводческий комплекс, который строится в Сергиево-Посадской городском округе, — это значимый проект для региона. Он направлен на продовольственную безопасность России.
«Этот проект очень значим в рамках президентских программ, направленных на продовольственную безопасность нашей страны. Может быть, не все знают, что два из трех орденов Ленина Московская область получила именно за инновационное сельское хозяйство. Когда-то в Подмосковье производили порядка 2 млн тонн молока в год, и я уверен, что, если подходить с умом, применять современные технологии, работать эффективно, то многое получается. В Подмосковье сегодня есть дефицит молока, поскольку на территории региона крупнейшие компании перерабатывают и производят большой объем различной молочной продукции. Здесь рядом находится «Сырная долина», которая также очень нуждается в сырье. Поэтому строительство такого крупного комплекса очень важно для нас», — рассказал Воробьев.