В Казахстане построят первую в истории страны АЭС

Эксперты: строительство первой АЭС в Казахстане может занять до 10 лет

Министерство энергетики Казахстана заявило, что власти задумались о строительстве первой в стране атомной электростанции (АЭС) еще осенью 2023 года, сообщает «Царьград» .

Своим мнением на этот счет поделились жители Петропавловска, Кокшетау, Костаная, Усть-Каменогорска, Шымкента, Туркестана, Караганды, Атырау, Павлодара и Алма-Аты.

Этим летом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что осенью 2024 года он намерен провести общенациональный референдум, на котором будет поднята тема атомной энергетики в стране.

Специалисты считают, что для возведения масштабного объекта потребуется от 8 до 10 лет. При этом в данный срок будут включены предпроектная и изыскательская стадии, а также строительство под ключ.